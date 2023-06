VIDEO | AAA idranti funzionanti cercasi a Roma: la difficile situazione e la paura di una nuova estate di incendi

Fuori uso, danneggiati o semplicemente non collegati alla rete Acea: cosa è stato fatto in un anno nel sistema anti incendio stradale?

In che situazione si trova la rete degli idranti stradali? A causa dei forti e continui temporali, forse non ci siamo accorti dell’inizio dell’estate. Eppure dal primo giugno è partita la stagione e il programma antincendio del Comune, particolarmente importante se ricordiamo la difficile situazione dello scorso anno e dei numerosi incendi che hanno messo in ginocchio Roma. Con la rete degli idranti stradali privi di manutenzione.

Il Comune di Roma, attraverso l'assessorato al Lavori pubblici guidato da Ornella Segnalini, fa sapere che da un prima ricognizione su circa 3300 idranti, 280 non sono funzionanti e oltre 170 sono stati rubati. Con un investimento di oltre 3 milioni di euro è stata indetta quindi una gara per la manutenzione straordinaria e sostituzione con l’appalto affidato solo lo scorso maggio. Quindi che situazione ci troviamo oggi?

RomaToday è tornata nel territorio del VI municipio di Roma, dove l’associazione di Protezione civile Terra Nuova ha da tempo creato una mappa su cui sono segnati quelli funzionanti, per riuscire a gestire al meglio le emergenze, trovando però una situazione addirittura peggiore: “Abbiamo iniziato a fare il giro degli idranti partendo proprio da quelli che ci risultavano funzionanti, scoprendo che oggi, alcuni di questi, non lo sono più - spiega Ivo Mirabella, presidente della Protezione civile Terra Nuova -. Questa dovrebbe essere un’urgenza per il Comune, soprattutto se pensiamo a quanto accaduto la scorsa estate. Eppure la situazione è ancora così”.

Danneggiati o non collegati alla rete idrica, alcuni di questi impianti si trovano proprio tra le case, davanti alle scuole o immersi nella vegetazione incolta. Una situazione ritenuta talmente grave che il comitato di quartiere di Colle degli Abeti (Caat), presieduto da Fabio Piccinelli, ha sporto denuncia.

Il Campidoglio fa sapere che fino al 2016 la gestione degli idranti faceva parte di una appalto di manutenzione delle fontane monumentali che prevedeva una somma di 20mila euro all’anno, evidentemente non sufficiente per la gestione di una rete di circa 3300 idranti. Tra il 2016 e il 2017 la gestione degli idranti è stata stralciata dall’appalto delle fontane monumentali, con lo scopo di dedicargli un appalto specifico che, tuttavia, fino al 2021 è rimasta in sospeso con gli unici interventi fatti esclusivamente in emergenza.

“Appena la Giunta Gualtieri si è insediata - spiega l’assessora ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale, Ornella Segnalini -, si è messo mano a una situazione di stallo che durava dal 2016, non più tollerabile. Con il Dipartimento Simu abbiamo fatto una ricognizione e soprattutto stabilito un piano di ammodernamento, in considerazione della sicurezza dei romani e della città”. Quindi, a luglio 2022 la Giunta capitolina ha approvato la Delibera con l’inserimento, nel piano degli investimenti 2022-2024, della manutenzione straordinaria e sostituzione degli idranti stradali, con un investimento di 3,2 milioni di euro.

“Dopo anni di immobilità - continua Segnalini -, attuiamo un programma strategico grazie anche al contributo di Vigili del fuoco, Protezione civile capitolina e Acea”. Con i lavori che dovrebbero partire già dal mese di luglio. Sperando, a questo punto, che continui a piovere.