VIDEO | "Io, guarito dal Covid dopo 28 giorni, torno tra gli ultimi con la Croce Rossa: questa battaglia si vince insieme"

Quella divisa che veste con orgoglio. Con senso del dovere verso gli ultimi, e che nemmeno il Coronavirus è riuscito a farlo desistere.

Roma Today intervistò Mario Barogi lo scorso maggio, a pochi giorni dalla sua guarigione dal Covid-19 e dopo un mese di ricovero al Policlinico Tor Vergata. lo incontriamo oggi, a distanza di mesi, insieme ai suoi compagni dell’unità di strada del sesto gruppo di Croce Rossa, nel pieno della seconda ondata della pandemia.

Per le strade e tra i senza dimora da cui Mario è subito voluto tornare: “Non ho mai pensato di lasciare perché credo sia importante aiutare queste persone - dice-. Vorrei far provare ai negazionisti quello che ho provato io, ma non per il dolore, solo per fargli capire quanto sia reale. Perché se non lo combattiamo tutti insieme, questo momento non passerà tanto facilmente”.