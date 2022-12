VIDEO | Il sindaco spiega il termovalorizzatore, i residenti gli voltano le spalle. Pomeriggio di protesta contro Gualtieri

Le immagini dal consiglio municipale dove il primo cittadino è stato contestato, da una parte di cittadini, per l'impianto che sorgerà a Santa Palomba

Si sono alzati e sono usciti dall’aula. Nel mentre, chi urla “vergogna” e chi “la sindrome di nimby ce l’avete voi, fate l’impianto nel centro di Roma”. Momenti concitati per un protesta organizzata da cittadini, comitati e associazioni contrari alla costruzione del termovalorizzatore a Santa Palomba in occasione del consiglio sul piano rifiuti nel municipio IX, nel primo pomeriggio di giovedì 15 dicembre.

Un lungo confronto a cui partecipa, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, anche l’assessore capitolino all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. L’occasione è illustrare il progetto, la sua bontà e gli obbiettivi. Ma in molti non hanno voluto nemmeno ascoltare le parole del primo cittadino di Roma colpevole, secondo questi cittadini, di non aver avuto nessun confronto con il territorio prima di prendere questa decisione.

“Il confronto è importante, spesso chi è contrario poi cambia idea - dice a RomaToday Gualtieri -. Io sono il sindaco e dovevo innanzitutto prendere una decisione, una volta decisa l’area mi confronto con i cittadini. Lo ritengo il metodo giusto e sono forte delle convinzione delle nostre idee”.