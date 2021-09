VIDEO | Green pass, al via la campagna straordinaria di vaccinazione per gli studenti de La Sapienza

L’iniziativa messa in campo dal primo ateneo della Capitale, in collaborazione con il Policlinico Umberto I per agevolare gli studenti vista l’obbligo del Green pass per accedere alla città universitaria

Con l’obbligo del Green pass per entrare nelle università e le prime sessioni di esame ormai alle porte, molti studenti de La Sapienza di Roma hanno scelto di partecipare alla campagna vaccinale straordinaria organizzata dall’Ateneo e dal Policlinico Umberto I.

I ragazzi intercettati nella mattinata di oggi, mercoledì 1 settembre, spiegano come il Green pass sia stata la motivazioni che li ha portato a sceglier di vaccinarsi ora. Una “piccola imposizione” che però viene colta con favore perché ritenuta utile per la sicurezza della collettività. “Mi sarei vaccinato ma avevo scelto di sparare ancora un po’ - dice Luca D’Ignazio, studente di Economia -. Sono contrario ad un obbligo vaccinale, ma credo che se si vuole far parte di una comunità (come quella universitaria, ndr) sia indispensabile”. Stessa per Lorenzo Sommella, studente di Matematica: “Avrei dovuto fare numerosi tamponi per sostenere gli esami e quindi ho preferito fare il vaccino, una scelta che avevo solo rinviato perchè lo avrei fatto, magari dopo questa sessione per restare pi tranquillo ma va bene così”.

“Abbiamo ritenuto importante offrire alle studentesse e agli studenti di rientro dalle vacanze una opportunità in più per vaccinarsi - spiega la rettrice de La Sapienza, Antonella Polimeni - l’azione sinergica con il Policlinico Umberto I e la Regione Lazio ci consentirà di affrontare il nuovo anno accademico con un livello di sicurezza ancora maggiore. È indispensabile che i giovani riprendano a frequentare l’Ateneo perché la socialità è una componente fondamentale della vita universitaria. L’adesione degli studenti a questa iniziativa costituisce un segnale importante”.

Le vaccinazioni proseguiranno nelle giornate di giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6 e martedì 7 settembre. Saranno effettuate al Centro vaccinale Cupa presso la Clinica Urologica e contestualmente verrà fissato l’appuntamento per la seconda dose.