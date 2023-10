VIDEO | Roma cantiere a cielo aperto: la situazione tra Termini e piazza della Repubblica

Le immagini dalle aree in cui sono in corso i lavori in vista del Giubileo 2025. Disagio per lo spostamento dello stallo dei taxi davanti alla stazione

Al via i lavori di restyling di piazza dei Cinquecento. Tra le opere ritenute prioritarie in vista del Giubileo 2025, ad oggi a risentirne maggiormente sono i tassisti, e loro clienti di conseguenza, per lo spostamento dello stallo che al momento è limitato nella vita di accesso alla stazione, liberano lo spazio di fronte allo scalo.

Interminabile la fila dei clienti, una scena a cui ci si è tristemente abituati ormai da tempo, ma per alcuni di loro non è ancora chiaro l’effetto del cantiere: “Sapevo dell’avvio dei lavori ma nessuno chi ha fornito una planimetria e le indicazioni sono scarse - riferisce un tassista che, per errore, è entrato nel vecchio stallo -. Come si fa a lavorare così”.