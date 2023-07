VIDEO | Nel quartiere "vittima" di continui blackout. Dopo quasi due settimane arriva il generatore

La farmacia che riesce a salvare i prodotti solo grazie ad un proprio gruppo elettrogeno. Il tabaccaio che perde i clienti ( e gli incassi) di due settimane. La ferramenta costretta a scusarsi con i suoi clienti per il caldo e i disservizi. Poi ci sono gli abitanti, soprattutto gli anziani, nella morsa del caldo.

Insomma, giorni davvero difficili per che vive e lavora nel quartiere Arcacci, nella zona di Torre Angela, quadrante est di Roma, dove dal 10 luglio i continui blackout hanno messo in seria difficoltà. “Il primo episodio fu addirittura il 3 luglio, dove la corrente mancò per un intero pomeriggio - spiega Giulio Allegretti della Farmacia Arcacci -. Qui abbiamo farmaci molto costosi che devono restare al fresco, oltre al rischio di dover buttare tutto c’è soprattutto il garantire questi prodotti a chi ne ha bisogno, spesso sono dei salvavita”.

Dopo le numerose segnalazioni e una diffida, nel pomeriggio di giovedì 20 luglio viene installato un grosso generatore su via Bitonto. “C’è voluto molto, direi troppo, per avere questo ‘bambino' qui fuori - dice con una voce decisamente seccata Patrizia Angelini, una delle titolari della storica ferramenta Angelini -. Questo perché il lavoro da fare è evidentemente importante e spero che intervengano subito perché non possiamo restare così”.

E c’è chi guarda già a settembre, con l’inizio delle scuole: “Qui già normalmente l’autobus fa fatica a fare manovra, figuriamoci con questo coso”, ricorda Vittoria, dipendente della ferramenta.