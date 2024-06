VIDEO | Il Pride si prende Roma: la marea arcobaleno invade la città

E’ la festa dell’amore. La rivendicazione dei diritti e contro ogni forma di omofobia. l Pride si prende Roma, sabato 15 giugno, e lo fa con un lunga parata che da piazza della Repubblica ha portato migliaia di persone in festa fino al Colosseo. Nel suo trentesimo anniversario: “Una edizione speciale - dice Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride - in cui vogliamo dire a tra forza che noi ci siamo e che non ci fermeranno mai”.

Sotto le note di “Mon amour” Annalisa, la madrina di questa edizione del Pride, fa ballare tutti. Anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in testa al corteo: “Importante essere qui e noi lo facciamo sempre - dice il Sindaco -. Perché c'è ancora molto da fare in tema di diritti".

E il corteo non poteva non mandare anche un riferimento a Roberto Vannacci, neo eletto al parlamento europeo con la Lega: “Mandiamogli il nostro patrocinio - urlano dal primo carro - vaff***lo”.