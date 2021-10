VIDEO | La diseguaglianza del vaccini anti Covid, flash mob per chiedere ai leader del G20 maggiore distribuzione globale

Da una parte la bara a simboleggiare i morti della pandemia e la richiesta di vaccini, dall’altra i vertici delle Big Pahrma con in mano le banconote simbolo del grande profitto. Nel mezzo, i leader mondiali del G20 che devono decidere da che parte stare. Questo il flash mob organizzato a piazza Vittorio nella mattinata di oggi, venerdì 29 ottobre, e alla vigilia del summit dei leader di governo del mondo, dagli attivisti di Oxfam, Emergency e Amnesty International, membri della Peoples’ Vaccine Alliance.

Al centro, la denuncia della drammatica disuguaglianza di accesso ai vaccini, cure e trattamenti per il Covid 19, a fronte di enormi profitti realizzati dalle compagnie farmaceutiche. “Una situazione che impedisce di fatto di sconfiggere la pandemia, con i paesi in via di sviluppo che vedono solo il 2% della loro popolazione vaccinata - dice Francesca Loffari di Amnesty International Italia -. E' importante ridistribuire il surplus vaccinale che i paesi ricchi hanno”. “Crediamo che già in questo summit i leader mondiali possano prendere delle decisioni concrete, ed è per questo che noi oggi siamo qui”, sottolinea Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia.

Da qui l’appello urgente ai leader del G20 per mettere in campo soluzioni efficaci e immediate per salvare vite e affrontare un’emergenza che sta sempre più spaccando in due il pianeta: sospendere i diritti di proprietà intellettuale per vaccini, test e trattamenti Covid-19 detenuti dall’industria farmaceutica, fare pressione sulle aziende farmaceutiche affinché condividano il know-how e la tecnologia necessaria a consentirne la produzione nei paesi a basso e medio reddito, ridistribuire equamente i vaccini esistenti dai paesi ricchi verso tutti i paesi del mondo per centrare l’obiettivo posto dall’Organizzazione mondiale della Sanità di vaccinare il 40% della popolazione mondiale entro la fine del 2021 e il 70% entro metà del 2022. “Le azioni sarebbero semplici - conclude Pietro Protasi, coordinatore volontari Emergency -, ma serve la volontà”.