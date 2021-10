VIDEO | G20, la parodia di "Money" degli Abba per chiedere ai "grandi della Terra" i fondi destinati al cambiamento climatico

“Dove sono i 100 miliardi di dollari promessi?” Questa la domanda che rimbalza dalle note della nota canzone degli Abba “Money, money, money” riscritta per il flash mob organizzato da Avaaz, organizzazione non governativa internazionale che si occupa di clima e diritti umani, nel pomeriggio di venerdì 29 ottobre di fronte al Colosseo.

Mentre i leader del G20 si incontrano a Roma, per gli attivisti di Avaaz è la giusta occasione per sottolineare "la responsabilità che hanno le nazioni ricche nel pagare la loro quota a sostegno dei paesi che subisco per primi gli effetto del cambiamento climatico, quelli poveri".

Così, mentre la cover band italiana degli Abba canta la parodia, accanto a loro ci sono i cartonati del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Boris Johnson della Gran Bretagna, il presidente del consiglio italiano Mario Draghi, Justin Trudeau del Canada e l’australiano Scott Morrison.

“I paese ricchi devono smetterla di dire che non ci sono soldi per la protezione del clima - spiega Osar Soria, direttore delle campagne di Avaaz -. Non possiamo più accettare promesse a metà, pretendiamo che arrivino al meeting di Glasgow in grado di costruire un piano internazionale in grado di mantenere la temperatura al di sotto del 1,5°C”.

E di manette gli accordi presi nel lontano 2009.