VIDEO | Sette furti alla stessa scuola in soli due mesi: le mamme di Tor Bella Monaca sul piede di guerra

Lavagne interattive, computer, tablet. Ma anche utensili della cucina, tovaglie e le merendine dei bambini, lasciando ovunque i resti del bivacco durato chissà quanto tempo. Ennesimo furto nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 dicembre ai danni dell’Istituto comprensivo di via Aquaroni, a Tor Bella Monaca. Il settimo, come spiegano le mamme, se si calcolano tutti i plessi coinvolti dall’inizio dell’anno scolastico: materna, elementari e medie.

Cinzia e Ramona, entrambe mamme di tre figli e rappresentanti dei genitori, sono ormai sul piede di guerra: “Abbiamo fatto una manifestazione ma a quanto pare non ha fermato questa situazione - dice Cinzia -. Trovo davvero vergognoso colpire la scuola, il luogo dove i nostri figli dovrebbero sentirsi al sicuro, ma ancora peggio è vedere che non si riescono a fermare questi ladri”. “Ogni mattina arriviamo qui con l’ansia che ci sia stato l’ennesimo furto e non va bene perché i bambini capiscono tutto - gli fa eco Ramona -. Chiediamo che venga rafforzato il sistema di sicurezza notturna, anche con le telecamere”.

Il dirigente scolastico, Guglielmo Caiazza, continuamente in contatto con il presidente del VI municipio di Roma, Nicola Franco, fa sapere che è prevista una riunione insieme alle forze dell’ordine proprio mercoledì 13 dicembre: “E’ evidente che chi agisce si sente impunito e che, malgrado il sistema di allarme ci sia, ci sono delle difficoltà che vanno superate - spiega -. Ogni volta dobbiamo poi intervenire su finestre rotte, serrature divelte e non va bene”.

Eppure il tema della sicurezza a Tor Bella Monaca è sulla bocca di tutti da mesi. Anzi, anni. Lo scorso 7 dicembre è stato presentato proprio qui l’ambizioso progetto integrato di rigenerazione con i fondi Pnrr del comparto R5, nota piazza di spazio chiamata anche “Ferro di cavallo”, direttamente dal sindaco Roberto Gualtieri. Possibile che sia però così difficile difendere una scuola? “Viene purtroppo il sospetto che i bambini vengano messi in secondo piano rispetto ad una campagna elettorale continua che si fa su questo quartiere”, dice Mario Cecchetti del CHEntro sociale di Tor Bella Monaca.

“Io sono nate e cresciuta qui e i miei figlie stanno frequentano questa scuola da quando sono piccoli - conclude Cinzia -. Noi genitori ci battiamo ogni giorno per farli crescere lontano dai pericoli della strana, in un quartiere come questo la scuola dovrebbe essere il luogo più sicuro che ci sia, ma così non è”.