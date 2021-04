VIDEO | Il funerale di Alitalia in Campidoglio: i lavoratori chiedono aiuto a Roma

Un bara con la coda di un aereo, il logo di Alitalia, sfila su via dei Fori imperiali. Direzione piazza del Campidoglio. E’ qui che si celebra i funerale della compagnia di bandiera italiana. Qui, davanti al palazzo del Comune dove quasi il 90% dei suoi dipendenti vive.

E’ l’ultima di una lunga serie di proteste quella che nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 aprile, ha portato in piazza una migliaio di lavoratori. La richiesta è semplice: no alla nuova compagnia Ita, si agli investimenti per il rilancio vero di Alitalia.



“Sono stati stanziati 3 miliardi di euro che ora rischiano di fatto di essere bruciati - spiega Stefania Fabbri, segretario regionale Fit Cisl Lazio -. Senza contare che un ridimensionamento tale, 40 aerei e solo 3mila dipendenti inseriti su 11mila attuali, oltre a lasciare a casa migliaia di lavoratori, è un fallimento annunciato”.