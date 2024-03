VIDEO | Con il nuovo multipiano piastra di Termini nasce Fs Park

Da Metropark a Fs Park. La nuova “brand identity” del Gruppo Fs è stata presentata stamattina, mercoledì 20 marzo, al parcheggio multipiano Roma Termini Piastra ed ha l’obiettivo di offrire servizi sempre più intermodali, inclusivi, sostenibili e digitalizzati alla collettività.

Presente all’iniziativa il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme Umberto Lebruto presidente di Fs Park, Andrea Destro, ammministratore delegato Fs Park all’architetto Giancarlo Zema ed Alessandro Labellarte, presidente di Aipark. “Questo parcheggio rinforza il concetto di intermodalità ed incentiva l’uso del trasporto pubblico - spiega il primo cittadino -, senza dimenticare che questo parcheggio si colloca all’interno di un progetto di riqualificazione generale di Termini, come visibile anche era cantiere di piazza dei Cinquecento”.

Roma Termini Piastra è il park sopraelevato operativo dal 2021 che si estende lungo i binari della stazione di Roma Termini. L’hub intermodale, a cui si accede in auto da via Marsala, non ha comportato l’uso di suolo pubblico proprio perchè insiste sopra i binari dei treni: “Unico in Europa ad essere costruito con queste modalità - spiega Lebruto -, puntiamo a trasformarlo anche in parcheggio di prossimità, quindi a beneficio dei residenti”.