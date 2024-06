VIDEO | Il volo delle Frecce Tricolori per la Festa della Repubblica

Hanno sorvolato i cieli della Capitale per la Festa della Repubblica. La pattuglia acrobatica dell'aeronautica militarre, come da tradizione, ha lasciato sui cieli della Capitale la scia Tricolore. Nonostante la pioggia lo spettacolo delle Frecce Tricolori non è mancato nemmeno in questo due giugno. Uno spettacolo da godere con gli occhi all'insù.

Credit video YouTube Azzurro Tricolore