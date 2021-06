VIDEO | Festa della Repubblica, le immagini delle Frecce Tricolori che sorvolano Roma

Roma si colora con il tricolore per la Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha deposto una corona all'Altare della Patria in occasione della festa del 2 giugno che, per il secondo anno consecutivo, si celebra senza cerimonie aperte al pubblico e senza la tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali a causa del Covid. Ad attendere il capo dello Stato c'erano però in piazza Venezia, dietro le transenne, centinaia di cittadini e turisti, che hanno assistito alla breve cerimonia.

La breve cerimonia si è conclusa con il passaggio delle Frecce Tricolori sull'Altare della Patria e nei cieli di Roma. Il video di Azzurro Tricolore.