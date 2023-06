Airshow a Pratica di Mare, le Frecce Tricolori per i 100 anni dell'Aeronautica. Il video

Un Airshow unico quello che si terrà il weekend del 17 e 18 giugno all'aeroporto De Bernardi di Pratica di Mare, per continuare a celebrare il centenario dell'Aeronautica Militare. Grandi e piccini potranno vivere l'Arma Azzurra in tutte le sue sfumature, ripercorrendo l'evoluzione dello strumento aereo fino ad arrivare alla dimensione aerospaziale.

Qui tutte le informazioni sull'evento con gli orari. Oggi intanto sono andate in scena le prove, come racconta questo video. Nel week end si terranno esibizioni di velivoli che hanno fatto la storia, dal Caproni Ca.3 al G-91, passando per il TF-104.

Per partecipare bisognerà prenotarsi a questo link indicando i propri dati personali, l'orario indicativo (non vincolante) di arrivo e il numero di persone per la prenotazione. Chi non potrà essere presente potrà seguire l’evento in diretta streaming sul sito internet istituzionale e tramite i canali social della Forza Armata nella giornata di sabato, mentre domenica le celebrazioni saranno trasmesse in chiara dalla Rai.