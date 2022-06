VIDEO | Le frecce tricolori a Roma per la festa della Repubblica 2022

Due sorvoli per la pattuglia acrobatica. Video youtube Azzurro Tricolore

Erano le protagoniste più attese e come sempre non hanno deluso le attese. Festa della Repubblica 2022 con due sorvoli delle frecce tricolori. Il primo quando il presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona d'alloro per il Milite Ignoto. La seconda a chiusura della Parata. Solita folla di fotografi e di cittadini e consueta invasione di tricolori sui social. Ecco il video da youtube di Azzurro Tricolore.