VIDEO | La vita in un comprensorio Ater, tra fogne intasate e liquami che escono dai bagni

Pozzetti stracolmi. Liquami fognari che escono dal water. Odore nauseabondo che arriva fino agli appartamenti dei primi piani. Siamo a Val Melaina, nel comprensorio di case Ater tra via Scarpanto e via del Gran Paradiso, dove nel 1948 Vittorio De Sica ha girato alcune scene del film “Ladri di biciclette”.

E da qui prende il nome la "Casa del Popolo", nel seminterrato di questa palazzina dove si svolgono incontri e si permette di fare gratuitamente attività culturali e sociali per le persone del quartiere. Attività ormai ferme da quasi un mese a causa delle situazione fognaria: “Non è più sostenibile, possiamo dire che lo spazio è ormai inagibile- spiega Massimo della Casa del Popolo.. Ogni giorno tiriamo fuori secchi e secchi di acqua, e mi chiedo che cosa succederebbe se non ci fossimo noi qui, a fare questo lavoro”.

Infatti la situazione si ripercuote anche negli appartamenti: “Mia madre stamattina, mentre era in bagno, ha sentito un forte boato per poi essere ricoperta dai liquami usciti dalla tazza - dice Luisella, inquilina al primo piano, particolarmente arrabbiata -. Non è possibile una cosa del genere. Cosa aspettano ad intervenire?”.

“Abbiamo preso privatamente uno spurgo un anno fa ma la situazione non è migliorata perchè i pozzetti fognari sono tutti pieni - continua Massimo -. Queste sono palazzine del 1936, serve un intervento serio di manutenzione da parte di Ater altrimenti la situazione non potrà che peggiorare”.