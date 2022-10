VIDEO | Ve la spieghiamo noi Torre Maura

Torre Maura compie cento anni. Come racconta Pierina Nuvoli, nata qui ed autrice insieme a Laura Dondolini di un libro sulla storia del quartiere, “abbiamo trovato un regio decreto datato 1922 che indicava la lottizzazione della zona, che un tempo faceva parte del quartiere di Torre Spacccata”.

Ma qui torri non ce ne sono ed il nome, pare, gli sia stato attribuito guardato alla “torre” di un’antica chiesa. E per l’occasione del centenario, tra le diverse iniziative, è stata allestita una mostra con le fotografie storiche della borgata. Tra quei volti c’è anche Severino Scuderi, figlio di Domenico, che in via delle Rondini comprò un lotto di terra per 600 lire e qui costruì la sua casa: “Mio padre venne dalla Sicilia, fu una guardia regia, ed una volta sistemato porto tutta la sua famiglia, io e i miei fratelli siamo tutti nati a Torre Maura - ricorda Severino -. La vita era semplice, avevamo poco e le strade erano di terra e fango. Torre Maura è cambiata molto, ovviamente, ma per chi come me ci è nato e cresciuto sembra sia sempre la stessa”.

Nel 1975 i grandi prati verdi al confine con il quartiere, dove un tempo passava anche la marana, inizia la costruzione delle case popolari, due anni dopo l’assegnazione: “Avevo dieci anni, arrivavamo da Grottarossa ed eravamo felici di venire a vivere qua - racconta Angela Barone, attuale presidente del comitato inquilini Isveur, mentre mostra l’atto costitutivo datato 1981 -. Certo i problemi vennero fuori da li a poco, ogni famiglia aveva una storia difficile alle spalle, di emergenza abitativa o da baraccati. Qui a Torre Maura “bassa” i servizi erano pochi e ci sentivamo abbandonati, un po’ come succede oggi purtroppo”.

Nel 2015 per dare una mano alle famiglie con minori in difficoltà, Save the children apre il suo Punto luce in via Walter Tobagi: “Qui i ragazzi possono fare sport e studiare, e così facendo diamo supporto anche ai loro genitori - spiega Melissa Bodo, responsabile servizi educativi di Save the children -. Attraverso gli occhi dei bambini possiamo vedere un quartiere dalle mille opportunità, ma dove c’è ancora molto da fare”.

L’arrivo delle metropolitana, la riqualificazione di alcune strade. Ma il senso di abbandono tra chi vive nelle case popolari è tale da sfociare nella rivolta del 2019, quando scoppiò la protesta contro l’accoglienza a delle famiglie di origine rom nel centro di via dell’Usignolo: “Torre Maura non è quella - dice Barone -, purtroppo fu cavalcata l’onda da una certa politica che nulla a che fare con noi”.

"Focus periferie" è un viaggio che RomaToday ha deciso di intraprendere tra i quartieri della Capitale, diventati oggetto di una narrazione facile e scontata, spesso portata avanti per facili speculazioni politiche. Interpellando gli abitanti storici proviamo a farci raccontare i problemi, la loro origine e la storia dei quartieri.