VIDEO | Roma blindata, ma la manifestazione dei no vax è un flop

Avevano promesso una "marcia su Roma", con un milione di persone. Invece è stata poco più di una passeggiata quella che si è svolta stamattina, lunedì 14 febbraio, in occasione della mobilitazione "no vax" e "no green pass" guidata da Antonio Pappalardo.

L'appuntamento era a Circo Masssimo, dalle 10 alle 13, ma oltre al dispiegameno di forze dell'ordine non si è visto nessuno. Quindi i manifestanti hanno iniziato a radunarsi sotto l'Altare della Patria, ma erano poco meno di un centinaio. Presenti anche alcuni esponenti di Forza Nuova. Intorno alle 12 l'arrivo del leader dei gilet arancioni, Antonio Pappalardo: "Dovevamo essere un milione ma le persone non sono venite per paura di essere bloccate".

Malgrado l'evidete flop della manifestazione, l'area intorno a piazza Venezia è rimasta blindata per ore, con il traffico deviato anche per gli autobus di linea.