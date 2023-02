VIDEO | "Io non traffico", il flash mob per chiudere il centro di Roma alle auto

La campagna itinerante Clean cities di Legambiente è arrivata anche Roma. Stamattina, lunedì 20 febbraio, gli attivisti si sono dati appuntamento a piazzale Appio per presentare le performance locali sui principali indicatori di mobilità urbana rispetto all’obiettivo di neutralità climatica al 2030.

Riuniti sotto lo striscione "Ci siamo rotti i polmoni", il flash mob ha voluto anche sostenere pubblicamente l’iniziativa d’istituzione della congestion charge, promossa dall'assessorato capitolino alla Mobilità per ridurre la circolazione dei veicoli inquinanti nel centro cittadino. Proprio per questo vengono raggiunti anche dall’Assessore, Eugenio Patanè: “A Roma ci saranno tre fasce di tutela - spiega Patanè -. L’area verde per i veicoli più inquinanti e sulla quale da settembre verranno attivati i varchi, la ztl del centro storico per la quale verranno limitati i permessi di accesso e la congestion charge, la quale si basa sul principio per cui chi inquina paga”. Una sorta di ecopass, come avviato a Milano molti anni fa, con il quale per accedere, e vale per tutti in veicoli, bisognerà pagare. “Con i proventi - continua Patanè -, rinforzeremo il servizio di trasporto pubblico”.

“Si devono moltiplicare gli sforzi per aumentare la qualità dell’aria, liberare le strade dalla morsa del traffico, aumentare il servizio pubblico, dar vita a una poderosa cura del ferro, a zone a emissioni zero, nuova sharing mobility, ciclabilità, mobilità dolce”, sottolinea Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio. “L'introduzione della Pollution charge a Roma rappresenta un importante passo verso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2030 - dice Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente -. La politica deve assumersi la responsabilità di promuovere un modello di sviluppo urbano basato sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.