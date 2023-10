VIDEO | Cuscini per proteggere le strisce pedonali: il flash mob con l'11enne investita vicino alla scuola

Cuscini intorno al corpo, cartello alla mano con su scritto “Te devi fermà”. Poi l’attraversamento sulle strisce pedonali al sicuro per decine di bambini che vanno a scuola, in tempo per il suono della campanella. Flash mob stamattina, martedì 3 ottobre, a Colli Aniene per chiedere maggiore sicurezza stradale. Nel punto esatto in cui, una settimana fa, Ginevra a soli 11 anni è stata investita proprio mentre raggiungeva l'istituto scolastico.

“Ero sulle strisce e non passava nessuno quindi ho attraversato - racconta la giovane studentessa -, poi all’improvviso il buio, girava tutto e ho visto il sangue sulle mie mani”. Un racconto che non può non toccare, e far arrabbiare, soprattutto vedendo ancora le bende sulle gambe e sul viso di Ginevra, che torna su questo incrocio di viale Sacco e Vanzetti insieme alla sua mamma Alessia: “Un miracolo, soprattutto poterlo raccontare”.

Ad organizzare l’iniziativa di protesta, a pochi passi dalla scuola Scalarini, numerose associazioni tra cui Salvaciclisti, I nostri figli al centro della squola, Bike to school, Streets For Kids - Clean Cities, Movimento diritti dei pedoni e le realtà di zona capeggiate dal comitato di quartiere di Colli Aniene. “Cuscini per simboleggiare un bisogno di sicurezza - spiega Valerio Gatto Bonanni di Salvaciclisti e ‘compagnia dei cuscinetti’ -. Le macchine corrono troppo e spesso gli automobilisti sono distratti alla guida. Servono misure di sicurezza stradale, ma anche una vera campagna di sensibilizzazione sul tema”.

“Da tempo combattiamo per avere le strade scolastiche, un presidio di sicurezza e salubrità ambientale fondamentale per tutti i bambini che vanno a scuola ogni giorno - dice Anna Becchi, coordinatrice campagna Street for kids -. In Europa è già realtà davanti a migliaia di istituti, a Roma si è iniziato ma confidiamo che venga incrementato entro la fine del mandato”.

Presenti anche alcuni consiglieri del IV municipio di Roma e il minisindaco, Massimiliano Umberti: “Importante essere qui per dare vicinanza a Ginevra e alla sua famiglia, dopo il brutto investimento, che ci racconta quanto ancora bisogna fare per rendere più sicure le strade della nostra città - dice Gianluigi Bardini, presidente commissione Ambiente del IV municipio di Roma -. Il futuro è la mobilità sostenibile, ma soprattutto incentivare le strade scolastiche, come chiedono queste associazioni”.