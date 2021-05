VIDEO | Scale mobili e ascensori rotti, un'odissea per i disabili: il flash mob di Castro Pretorio

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La protesta organizzata da Europa Verde davanti alla fermata della linea B della metropolita, chiusa da mesi per un intervento di manutenzione alle scale mobili

“Questa è l’unica scala di Roma funziona, e la portiamo noi”. Nando Bonessio, portavoce di Europa Verde del Lazio, apre così il flash mob organizzato davanti alla fermata della metropolitana di Castro Pretorio. Li, dove i cancelli sono chiusi da mesi per un intervento di manutenzione delle scale mobili (appunto) che sembra non finire mai.

Siamo qui per chiedere che tutte le fermate dea metropolitana siano accessibili anche per persone con disabilità - spiega Guglielmo Calcerano, co-portavoce di Europa Verde Roma -, va anche ricordato che 186 impianti di traslazione sono stati completamente fermi in piena pandemia ed è inaccettabile.