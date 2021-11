VIDEO | Il mostro Ater di Tiburtino III riqualificato dalla regione Lazio

Le immagini da Tiburtino III, dove l'azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica ha appena terminato i lavori di recupero di una palazzina mai ultimata e abbandonata per anni. Consegnati i primi due alloggi

Dieci nuovi appartamenti, un orto urbano allestito sulla terrazza e una lavagna digitale all’ingresso che fa da collegamento diretto tra abitanti e Ater. Ecco al nuova vita del “mostro” che sorgeva ormai da tempo in via Tagliacozzo. Una palazzina che Ster non aveva mai ultimato e che era ormai diventata simbolo del degrado nel quartiere Tiburtino III.