VIDEO | L'attesa, la festa e poi la grande delusione. La lunga notte dei tifosi della Roma

Lacrime e rabbia. Ma anche orgoglio per la propria squadra che, malgrado tutto, li ha fatti sognare. Nessuna festa, né caroselli né canti. La Roma perde ai rigori contro il Siviglia e il dolore tra i tifosi è tale che cala il silenzio. Via, tutti a casa. La lunga notte del popolo giallorosso a Testaccio, in occasione della finale di Europa League, mercoledì 31 maggio.

In tanti scelgono di raggiungere il quartiere per vedere la partita al maxischermo allestito al'interno della Città dell'altra economia, negli spazi del Mattatoio. Tante le famiglie e gruppi di amici, ma vengono allontani dalle forze dell'ordine tra le polemiche: nessuna proiezione pr motivi di sicurezza. Il ritrovo sotto lo storico Roma Club di via Lorenzo Ghiberti. La grande festa per il goal di Paulo Dybala. La delusione alla fine, con la vittoria del Siviglia ai rigori.