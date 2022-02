VIDEO | Migliaia alla fiaccolata in sostegno del popolo ucraino: “Putin, giù le mani dall’Ucraina”

Grande partecipazione cittadina per l'iniziativa voluta dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, per dire "stop alle armi in Ucraina"

Olga sa che suo fratello è pronto a raggiungere il fronte. Una telefonata di poche ore prima l’ha avvisata e non si da pace. Con i figli e il marito, quindi, prende le sue cose e raggiunge piazza del Campidoglio per la fiaccolata organizzata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Vivi qui da più di 20 anni ma la mia famiglia è li e possiamo fare solo questo - dice Olga, la voce rotta dalla commozione -. Per noi questa è un’iniziativa importante perché ci da voce, contro l’indifferenza. Oggi tocca a noi, all’Ucraina, ma può succedere ovunque e a chiunque”.

Una lunga fila di persone, candela in mano, ha risposto all’appello per la pace chiesto a gran voce dalla comunità ucraina di Roma e dal primo cittadino. Un appuntamento che si colloca tra le diverse iniziative organizzate in questi giorni, non solo in Italia, per chiedere di fermare la guerra. L’appuntamento è alle 17:30 di oggi, venerdì 25 febbraio, sotto al Marco Aurelio, con le bandiere della pace e dell’Ucraina proiettate sulla facciata di palazzo Senatorio. Alle 18:30 si parte, per un corteo silenzioso che, attraversando i Fori Imperiali, raggiunge il Colosseo.

Tanti i volti della politica, nazionale e locale, presenti. Ma anche le associazioni come Sant’Egidio ed Amnesty International: “Si stanno già commettendo crimini di guerra che vanno fermati immediatamente - dice Riccardo Noury, portavoce di Amnesty Italia -. Tra poche ore si riunisce il consiglio di sicurezza e se la Russia si permette di usare il veto, va aggirato convocando immediatamente una sessione straordinaria dell’assemblea generale. Auspichiamo tutti che non ci sia una risposta con altrettante bombe”. “Non è solo un modo per dare sostegno al popolo ucraino, ma per fare richieste precise - spiega il sindaco Gualtieri -, i confini in Europa sono sacri, quindi stop alle armi”.