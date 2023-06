VIDEO | "Ciao Manuel". In migliaia alla fiaccolata per il bambino morto nell'incidente di Casal Palocco

“Uniti per Manuel”. Recita così lo striscione che accompagna la lunga fiaccolata di Casal Palocco nella serata di oggi, domenica 25 giugno. Un lungo e silenzioso abbraccio alla famiglia del piccolo che, a soli 5 anni, ha perso la vita nell'incidente dello scorso 14 giugno in via di Macchia Saponara.

Tanti gli amici dei genitori, i compagni di scuola di Manuel. Ma anche chi semplicemente, con dolore, ha voluto manifestare così la propria vicinanza. E sofferenza.

E sono almeno duemila le persone che hanno camminato per le strade del quartiere, con un palloncino bianco ed una candela in mano. Tra loro anche il sindaco, Roberto Gualteri, accanto al presidente del X municipio di Roma, Mario Falconi: “Abbiamo chiesto al Campidoglio di costituirsi parte civile - dice Falconi -. Questa tragedia ha colpito nel profondo soprattutto per le modalità, che devono farci riflettere".

Il lungo applauso, i palloncini bianchi liberati in cielo. “Ciao Manuel”.