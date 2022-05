VIDEO | La Roma si prende il Circo Massimo: l'infinita festa per la vittoria europea

Lunga attesa per l'arrivo del pullman scoperto con i giocatori e la coppa conquistata a Tirana

“Se po fa”. Si può racchiudere in questo striscione portato da alcuni tifosi al Circo Massimo la gioia giallorossa esplosa ieri sera dopo il fischio finale a Tirana. Il popolo romanista è in festa ormai da quasi 24 ore, e nel pomeriggio è arrivato il momento di salutare i giocatori e, soprattutto, quello di vedere la coppa tanto sognata.

L’appuntamento è per le 16:30 di oggi, giovedì 26 maggio, in viale delle Terme di Caracalla per poi accompagnare i ragazzi di José Mourinho fino al Circo Massimo. Un ritardo di almeno due ore, ma giustificato dalla grande festa intorno al pullman costretto a muoversi a passo d’uomo.

Arrivato al Circo Massimo intorno alle 19, svolta direttamente alla volta a del Colosseo. “Non mi stanco mai di te” è lo striscione che accompagna il pullman negli attimi finali della festa. Mentre in città i caroselli vanno avanti, “perché la Roma è così, è gioia”, dicono alcuni tifosi.