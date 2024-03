VIDEO | Dentro lo stabilimento di Fattoria Latte Sano

Fattoria Latte Sano, storica azienda lattiero-casearia alle porte della Capitale festeggia i suoi 75 anni di attività.

Con 65 milioni di litri di latte lavorati a fine 2023 (di cui il 70% fresco), provenienti da una filiera corta e controllata, 130 conferitori rigorosamente locali, due stabilimenti di produzione (Roma e Rieti), quattro piattaforme logistiche, 8 mila punti vendita serviti ogni giorno nella regione da oltre 200 mezzi isotermici refrigerati, l’azienda rivendica di essere il primo operatore di latte fresco nel Lazio e il terzo in Italia, dopo Centrale del Latte e Parmalat.

“Quali gli obiettivi del 2024? Sicuramente consolidare la nostra leadership nella regione, sviluppare maggiormente la nostra posizione anche fuori dei confini laziali e continuare ad investire le nostre risorse in macchinari ed impianti ad alto contenuto tecnologico, nell’ampliamento della nostra capacità di stoccaggio e nell’implementazione del nostro impianto fotovoltaico - spiega Marco Lorenzoni, presidente di Fattoria Latte Sano -. Da sempre infatti il nostro latte fresco è un eccellente esempio di filiera corta, munto nelle campagne romane e lavorato a pochi chilometri di distanza dalle stalle dove viene prodotto, nel rispetto dell’ambiente e delle proprietà organolettiche che lo caratterizzano. L’asset in cui ancora crediamo è infatti la produzione di latte fresco di qualità, in un’ottica di valorizzazione non solo della filiera ma anche di un’eccellenza del nostro territorio. Tutto ciò nonostante la realizzazione di prodotti freschi sia sempre più impegnativa da portare avanti”.

I 75mila litri di latte fresco confezionati ogni ora, insieme ai 12mila litri di Uht e Esl in bottiglia (per un totale di 87mila litri l’ora), hanno permesso all’azienda, nel corso del 2023 di distribuire prodotti Uht e Esl anche in Toscana, Umbria, Abruzzo, Campania, Sardegna, Sicilia e parte della Puglia.

Tra le mission aziendali nel 2024 c’è anche la promozione del latte fresco e dei suoi derivati come ingrediente di qualità, da utilizzare in pasticceria, gelateria e nella cucina gourmet. Grazie alla holding Ariete Fattoria Latte Sano, il gruppo opera infatti sia nella produzione diretta di derivati del latte (panna, mozzarella e ricotta) che nella commercializzazione di prodotti alimentari a proprio marchio ed a marchio di terzi. Da qui la collaborazione, già avviata nel 2023, con brand ambassador per mettere a punto prodotti sempre più vicini alle esigenze dei professionisti del settore.