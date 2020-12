Sette in 2 stanze tra muffa e umidità: per la famiglia di Paolo e Marta arriva la nuova casa nel chilometro verde

Thomas ha 7 anni ed una paralisi celebrale. Salvatore ne ha 5 ed è affetto da una malattia rara che lo costringe a letto e ad essere alimentato con la flebo. Poi ci sono Antonio di 8, il più grande, Elisa di 6 e Davide di 3 anni. La numerosa famiglia di Marta e Paolo, nata e cresciuta tra le grigie pareti del Corviale, in una casa ricavata ed occupata al quarto piano del Serpentone. Senza riscaldamenti, tra perdite d’acqua e muffa.

Una famiglia povera sì, ma piena di quell’amore che si può respirare appena si varca la porta della loro umile casa: due stanze, per sette persone. Paolo ha potuto prendere le chiavi della loro nuova casa, al chilometro verde del Corviale, direttamente dalle mani dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani: “Per noi un sogno, guarda in che condizioni abbiamo vissuto per tuti questi anni”.