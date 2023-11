VIDEO | Expo, la triste attesa della sconfitta di Roma. Piazza vuota e la fuga al risultato finale

Terzo posto. Solo 17 voti. Una batosta l’epilogo della corsa della Capitale per aggiudicarsi Expo 2030. Stravince Riyad, il “petroldollaro”, come lo definiscono i delusi che hanno risposto all’appello di Passo Civico, no profit formata nel 2019 che ha sostenutola corsa di Roma per l’esposizione universale. “Ci abbiamo creduto, purtroppo è andata male perché non abbiamo raggiunto nemmeno il ballottaggio - commenta Antonio De Napoli, presidente di Passo Civico -. Ora quel che conta è non sprecare quanto si è costruito per questa candidatura”.

Grossi nomi della politica cittadina e nazionale non si sono fatti vedere, malgrado annunciati dagli stessi organizzatori. Su tutte l’ex sindaca, Virginia Raggi. Presente l’assessore Tobia Zevi, unico della Giunta comunale, e il capogruppo della Lega in aula Giulio Cesare, Fabrizio Santori.

Ma all’arrivo dei risultati di voto, la piazza si svuota totalmente. Sarà per la prossima volta. Roma saluta così il “sogno dell’Expo”.