VIDEO | L'ex Metropolitan resta chiuso "per colpa della Regione Lazio": parte una petizione on line

"Questo spazio è ancora chiuso per volontà della Regione Lazio", recita uno dei cartelli comparsi al posto delle vetrine dell’ex Cinema Metropolitan di via del Corso. Sotto un QR code e l’incito a collegarsi al sito internet in cui viene riassunta tuta la vicenda, lunga 12 anni.

Una protesta silenziosa quella lanciata da Morris Attia, presidente di Dm Europa srl, proprietaria delle mura dal 2010, quanto il multisala chiuse i battenti: "In questo modo si bruciano 60 posti di lavoro che abbiamo garantito, la riqualificazione di questo tratto di Via del corso che appare desolato e la possibilità di far riaprire due cinema del Comune di Roma in zone periferiche - spiega Attia illustrando i contenuti dell’Accordo di programma bocciato alla fine di un lungo iter amministrativo dalla regione Lazio . "Questo è il nostro grido d’aiuto alla città - continua Attia -, da oggi (17 novembre, ndr) parte anche una petizione on line con la quella chiediamo lo sblocco del progetto"