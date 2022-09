VIDEO | Da locali del malaffare a "casa" dei cittadini: il futuro dell'ex bar dei Moccia

La nuova vita dei locali ristrutturati da Ater in via Giovanni Castano, a Tor Bella Monaca

Sarà la “casa dei cittadini”. Dopo un anno e sette mesi circa, il bar che sorge in via Giovanni Castano, un tempo appartenuto alla famiglia dei Moccia, diventerà un punto di riferimento sociale per il quartiere.

Era marzo 2021 quando il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, revocò la licenza per poi riconsegnare di fatto i locali ad Ater. Da allora il lungo lavoro di ristrutturazione, che si unisce ai locali adiacenti dove una volta sorgeva una bisca, con la consegna “ad associazioni e comitati di quartiere nelle prossime settimane - dice Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio -, dopo le elezioni per evitare speculazioni”.