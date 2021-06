La muffa sui muri, l'eritema sulla pelle: Silvana e la sua vita da dimenticata nella casa del Comune

Pensare che la condizione del suo alloggio potesse peggiorare sembrava impossibile. Invece è così. Dopo circa tre mesi dal servizio che Roma Today ha realizzato nella casa popolare dove vive Silvana, di proprietà del Comune di Roma, la situazione della muffa proveniente (con tutta probabilità) dallo scarico della fogna sottostante sta davvero mettendo in seria difficoltà questa inquilina.

Tanto che lo scorso 12 maggio il suo medico le ha diagnosticato una grave eruzione cutanea dovuta propria alla vita in questo ambiente insalubre. Oggi Silvana ci mostra quel che resta delle bolle che hanno avvolto il suo corpo fino a pochi giorni fa: “Una cosa davvero insopportabile - racconta -, unito alla mia artrosi deformante è qualcosa di davvero pericoloso per me ma davvero non so dove altro andare e di certo non posso sostenere un intervento del genere perché non si tratta di una semplice perdita d’acqua qui”.

Una vergogna Capitale. “Abbiamo fatto un’ulteriore segnalazione con diffida ad intervenire immediatamente ma dal dipartimento Patrimonio non rispondono e la situazione è ormai fuori controllo - dice Maria Vittoria Molinari del sindacato Asia Usb -. Siamo pronti a fare una denuncia alle autorità, perché il sindaco di questa città dovrebbe anche essere titolare della salute dei suoi cittadini ma in questo caso il Comune non si sta pre udendo cura di Silvana ed è intollerabile”.