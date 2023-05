VIDEO | Giungla Capitale, l'erba incolta non risparmia nemmeno le ville storiche

Siamo stati a Villa Borghese e Villa Pamphili per vedere la situazione della cura del verde

Se Villa Borghese mantiene almeno in parte il decoro che merita, Villa Pamphili non gode invece della stessa situazione. Con lo sfalcio dell'erba solo parziale, mentre sui marciapiedi e nel parcheggio destinato ai bus si trova il medesimo degrado che si può vedere in diversi punti della città.

RomaToday dopo aver mostrato la situazione di forte degrado dovuto al mancato diserbo stradale e allo sfalcio in diversi quartieri della città, dal centro alla periferia, decide di fare un passaggio in questi due polmoni verdi della Capitale, tanto amati da romani e turisti. E la situazione è tutt'altro che confortante.