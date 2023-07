VIDEO | La lunga battaglia contro la droga: la storia di Enrico, operatore sociale a 91 anni

“Ognuno di noi ha dei brillanti sul petto, ed ogni brillante è uno di questi ragazzi che abbiamo salvato”. Gli occhi di Enrico, operatore sociale di Villa Marini alla bella età di 91 anni, si riempiono quando dice questa frase. Brillante, come la vita che splende e che si salva. Ed è il motivo per cui, insieme ai tanti colleghi e volontari della fondazione guidata con forza da Massimo Barra, va avanti ogni giorno nella battaglia contro la droga.

“Dove abbiamo sbagliato?”. Questa è forse la domanda più comune che un genitore si pone quando scopre che il proprio figlio, o figlia, è tossicodipendente. Come accaduto ad Enrico e a sua moglie, quando quasi 40 anni fa scoprirono la dipendenza da eroina del figlio appena 18enne. “Ai tempi si sapeva poco e per la famiglie non c’era molto supporto - racconta Erico, di fronte al camper di Villa Maraini a Tor Bella Monaca, con il quale ogni giorno forniscono assistenza ai tossicodipendenti seguendo il protocollo della riduzione del danno -. Passai dai sert alla comunità, allora era la strada maestra, ma non potevo non chiedermi come avrei trovato mio figlio una volta tornato a casa, come mi sarei dovuto comportare. Quindi pensai di fondare i primi gruppi di auto sostegno per genitori, con l’aiuto di uno psicologo. E il mio impegno in questo senso non si è più fermato”.

Con Villa Maraini ha voluto da subito mettersi a servizio della strada, quindi dopo un corso di formazione diventa operatore sociale: “Solo la strada ti mostra la realtà dei fatti - continua Enrico -. Il dolore di questi ragazzi, l’overdose e il sollievo per ogni vita che riesci a salvare. Ma anche i tanti che non ce l’hanno fatta e ad oggi sono forse proprio loro il ricordo più vivo che conservo”.

Com’è ormai noto, le unità di strada di Villa Maraini, che offrono servizio a Tor Bella Monaca e alla stazione Termini, stabilisce un contatto con queste persone, cercando laddove si può di convincerli al percorso di cura. Nel frattempo, fornisco siringhe pulite seguendo appunto il protocollo della riduzione del danno, provando quindi a scongiurare le infezioni che una siringa sporca porterebbe loro. Ma, su tutto, possono intervenire in maniera tempestiva in caso di overdose. “Non so se vado avanti pensando a mio figlio, se è l’idea di continuare a dare una mano anche a lui - conclude Enrico -. Ma non potrei essere da nessun’altra parte”.