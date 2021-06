VIDEO | Monnezza tour, ora i rifiuti invadono anche la pista ciclabile

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le immagini dal versante est di Roma, dove la crisi del sistema di raccolta dei rifiuti si mostra in tutta la sua assurdità

Collatino, Pigento, Tor Pignattara. Questi i quartieri che abbiamo attraversato stamattina, lunedì 21 giugno. E' da qui che arrivano la maggior parte delle segnalazioni in questi giorni in cui l'emergenza rifiuti sarebbe dovuta lentamente rientrare. Così invece non è.

Immagini che parlano da sole, mostrando tutti i limiti che l'attuale emergenza rifiuti ha. Con i cassonetti pieni e i cumuli di rifiuti che invadono i marciapiedi, ma anche la pista ciclabile di via Prenestina. Con i ciclisti costretti a passare su strada.

Eppure l'accordo per i nuovi sbocchi è stato trovato, con il Comune di Roma a rivendicare il fatto che la regione ha scelto la soluzione proposta proprio dal Campidoglio. Ad una settimana di distanza però queste sono le condizioni del V municipio. Esterno di Parchi, di scuole, le piste ciclabili, le strade invase da rifiuti con la gente che ha difficoltà a gettare i sacchetti della spazzatura.