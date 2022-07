VIDEO | Emergenza incendi, da Roma est un grido d'allarme: "Erba incolta e idranti fuori uso"

“Ora si parla di emergenza, ma per quanto riguarda noi a colle degli Abeti ogni anno è così a causa di era alta e idranti fuoco servizio”. Fabio Piccinelli, presidente del comitato di quartiere di Colle degli Abeti (Caat), risponde così quando gli si chiede come stanno trascorrendo questa particolare estate in cui Roma brucia ormai da settimane.

E come dargli torto. Basta pensare a quel 22 luglio dello scorso anno, in cui tutto il quartiere è stato coinvolto da una decina di focolai che hanno tenuto impegnati per ore i mezzi di soccorso. “E i problemi sono gli stessi di allora - continua Fabio, alle sue spalle la pineta di via Piero Corti bruciata pochi giorni fa -, erba incolta e idranti fuori uso. Per questo abbiamo raccolto le firme e fatto querela. E dove possiamo al verde ci pensiamo noi cittadini, autofinanziandoci”.

Accanto a lui c’è Luciano Perali, segretario dell’associazione di protezione civile Terra nuova: "Abbiamo fatto un censimento degli idranti funzionanti in maniera tale che quando ci occorre andiamo alla colonnina a colpo sicuro - spiega -, ma ci auguriamo che vengano ripristinare al più presto. Come per le manutenzioni del verde, devono occuparsene municipio e comune”.