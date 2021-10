Le lavoratrici Alitalia si spogliano in Campidoglio per protesta. Il video del flash mob

Decine di lavoratrici Alitalia si sono spogliate davanti la sede del parlamento del Comune di Roma fino a rimanere in vestaglia per protestare contro i licenziamenti dell'azienda

Protesta davanti al Campidoglio delle lavoratrici Alitalia che si sono spogliate, per manifestazione contro la loro condizione lavorativa. Davanti al parlamento del Comune di Roma è andato così in scena il flashmob organizzato dalle hostess Alitalia, per fare sentire la voce dei colleghi e colleghe in seguito all'acquisizione da parte di Ita Airways.

Durante la manifestazione in Campidoglio ripresa dal sindacato Usb e diffusa sui canali social, le hostess – distanziate tra loro – si sono spogliate delle proprie divise, simboleggiando il rifiuto di accettare tale situazione. Disposte in ordine, si sono tolte la divisa e poi lasciato sulla piazza le loro scarpe che testimoniano l'assenza di lavoro, di dignità e di prospettive.

Il tutto nel più assoluto silenzio. Momenti lunghi fino al coro, ormai famoso: "Noi siamo Alitalia". Una delle portavoce ha dichiarato: "Siamo venuti a esprimere il nostro dolore. La solidarietà va a tutti i nostri colleghi che hanno chiamato in Ita e che sono stati costretti a firmare un contratto aziendale umiliante e mortificante".

Fonte immagini video