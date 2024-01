VIDEO | Spesa con vista monnezza: una discarica abusiva all'interno dell'area di mercato

Una situazione davvero insostenibile per gli operatori e gli avventori del mercato di Val Melaina: "La notte questa è terra di conquista, bisogna chiudere con una sbarra"

Cumuli di rifiuti di ogni genere tra le bancarelle di un mercato rionale. È quanto accade a Val Melania, dove la discarica abusiva interna all’area destinata alla bancarelle continua a crescere giorno dopo giorno. Materassi, divani, frigoriferi, materiali industriali. C’è davvero di tutto, con la montagna di immondizia che ormai sta invadendo anche l’area destinata al parcheggio, togliendo spazio agli operatori: “Ogni mattina cinque lavoratori non possono posizionare la propria bancarella per questa situazione ed è davvero inaccettabile", spiega Danilo Lattanzi, operatore e rappresentante sindacale Associazione nazionale ambulanti (Ana) Ugl. "Assistiamo ad un continuo rimpallo di responsabilità tra le istituzioni che, invece, dovrebbero trovare una soluzione. Il municipio III, l’Inps che è proprietaria dei terreni, Ama e la Polizia locale, abbiamo scritto a tutti ma senza ottenere risposta”.

Una situazione che si ripete nel tempo come spiegano anche i tanti clienti del mercato: “La bonificano e poi si riforma, è un vero schifo", dice un avventore delle bancarelle. “Aspettano che gli danno fuoco per poi intervenire?”, si chiede invece un’anziana cliente che vive in zona.

“Chiediamo la bonifica immediata, anche perché se viene lasciata così rischia solo di crescere ancora di più", conclude Lattanzi."Ma oltre a questo serve un intervento che guardi anche al futuro, ovvero chiudere l’accesso all’area con una sbarra dopo e 16 e per tutta la notte, orario in cui questa diventa, com’è evidente, terra di conquista".