VIDEO | Amianto e rifiuti di ogni genere abbandonati: benvenuti nel parco dell'Appia Antica

Ad accompagnarci l'ex capo stazione di Torricola che questo territorio lo gira ogni giorno a bordo della sua bicicletta e che ha scoperto queste discariche abusive per caso

Un cumulo di lastre di eternit. Poi materassi, frigoriferi, calcinacci, divani e lavatrici. Benvenuti in quella che può essere considerata la discarica abusiva più vergognosa di Roma. Il motivo? Sorge all’interno del parco regionale dell’Appia Antica, proprio a pochi metri da una delle zone più belle e suggestive della Città Eterna, con il suo basalto romano e i resti dell’antico acquedotto sullo sfondo.

Ad accompagnare RomaToday è Valentino Bonacquisti, 73 anni, storico capo stazione di Torricola ormai in pensione, oggi fotografo di strada e blogger. “L’ho trovata per caso durante una delle mie passeggiate ed ho subito segnalato la cosa all’Ente parco e al Comune - dice Valentino -, il rischio è che se non si interviene questa discarica cresca sempre di più, e sarebbe una cosa davvero grave”.

Con le lastre di amianto che, come spiega Valentino, stanno aumentano nel tempo: “Avevano messo dei nastri intorno all’eternit e ad un certo punto lo avevano anche coperto, ma ora non c’è più nulla di tutto questo e i rifiuti sono rimasti qui - continua Valentino -. Se la gente pensa che sia terra di nessuno continuerà a sversare ogni cosa ed infatti sono comparsi calcinacci, elettrodomestici e divani”.

In un territorio di pregio, dove pascolano ciclicamente anche pecore e buoi. “Sono passati quesi due anni dalla prima segnalazione fatta e temo si tratti del solito rimpallo di responsabilità su chi deve effettivamente intervenire - conclude -, spero davvero agiscano presto”.