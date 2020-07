VIDEO | Via Tenuta Cavaliere trasformata in discarica, tra i rifiuti carcasse di auto e vecchie analisi cliniche

Rifiuti sul ciglio della strada, ma manca davvero poco per invadere addirittura una delle due corsie di via Tenuta del Cavaliere, tra i quartieri di Case Rosse (municipio IV) e Lunghezza (municipio VI). Una strada che, seppur così stretta, viene percorsa da migliaia di automobilisti ogni giorno perché collega via Tiburtina a via Collatina, ma anche al Centro agroalimentare romano (Car).

Divani, calcinacci, elettrodomestici, decine di cassette dalle frutta. Ma anche vecchi quaderni di scuola, sedie, resti di porte in legno. E tra i cumuli di rifiuti spuntano anche delle vecchie analisi cliniche.