VIDEO | Disabile fai da te, costretto a ripristinare le strisce della sosta da solo

“Prima mi sono informato se era una cosa contro la legge, poi ho preso l’occorrente e con un amico ho deciso di rifare le strisce da solo”. Gilberto Ciceti, 65 anni, disabile al 100% a causa di numerose patologie, reagisce così ad una situazione che lo esaspera ormai da tempo. La sosta dedicata ai disabili di via Cerveteri, nella zona di piazza Re di Roma, è praticamente l’unica nel raggio di diversi metri. Ma appena esce di casa, al ritorno, lo trova occupato.

Una cosa che gli causa ovviamente molti problemi, vista la sua difficoltà motoria. “Esco solo per andare a fare le visite mediche e gli esami - spiega Gilberto -, ma ogni volta, anche solo nel giro di mezz'ora, lo trovo occupato. Già è stato complicato ottenerlo, ci ho messo quasi due anni, la segnaletica a terra ormai non si vede e il cartello in questa posizione non aiuta. Anche se alla base c'è la grande inciviltà delle persone, ovvio”.

Così, nella mattinata di venerdì 29 settembre, con l’aiuto di un amico ha ritintegiato la linea gialla per rendere più visibile la sosta dedicata ai disabili. “Sono arrivato a questo perché tutte le mie richieste sono andate a vuoto - continua Gilberto -. Qui accanto c’è il bingo e si sa cosa fa il gioco alla persone. A volte sono dovuto entrare lì dentro per trovare il proprietario della macchina e farla spostare, un paio di volte ho dovuto chiamare i vigili, ma non avevo scelta perché qui il parcheggio non si trova, altrimenti avrei messo l’auto altrove”.

Ed ecco che, con la stampella e le sue difficoltà fisiche, Gilberto e il suo amico Stefano in poco tempo hanno fatto quello che si aspettavano dal Comune. “Non lo faccio solo per me sia chiaro - conclude -, ma per tutti i disabili, perché questo è uno stallo pubblico. Ma possibile che in questa città le persone con disabilità vengano trattate così?”.