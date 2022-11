VIDEO | Oltre il cancello di Spin Time: un microcosmo nel cuore di Roma

Corsi professionali per gli adulti e laboratori per bambini. Uno spazio di co-working, una sala registrazioni, la redazione editoriale di Scomodo con un'area ludica per i ragazzi, un grande auditorium. Queste sono solo alcune delle attività presenti dentro il palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme, dove si può trovare anche un’osteria ed una falegnameria in grado di rigenerare i suoi arredi. Un microcosmo di persone e realtà associative che si sono sviluppate intorno alle oltre 300 persone che vivono qui dal 2013, quando l’edificio ex Inpdap fu occupato dagli attivisti di Action per dare una “casa” ai tanti che vivevano in emergenza abitativa.

Da sempre in cima alla lista della Prefettura per gli sgomberi, su Spin Time Labs ora esiste un rapporto redatto da Open impact dell’Università Bicocca di Milano in cui viene spiegato come questa piccola comunità non solo faccia bene alle famiglie che ci vivono (con un tasso di dispersione scolastica pari a zero, per citare un dato), ma anche al territorio circostante, trasformandosi in un polo educativo e culturale aperto a tutti. Studio presentato in Campidoglio lo scorso 14 novembre e con il quale si inizia a parlare di “acquisizione a patrimonio pubblico del Comune di Roma”.

"Penso che sia ormai chiaro quanto rappresentiamo un modello in città, dove il welfare di comunità si aggiunge al pubblico per le persone che vivono qui, garantendo diritti, inserimento scolastico per i bambini e assistenza sanitaria - spiega Andrea Alzetta di Spin Time -. La politica non solo dovrebbe regolarizzare realtà come questa, ma anche imparare da loro”.