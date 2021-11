VIDEO | Dentro il (nuovo) Tmb che spaventa tanto Guidonia: ecco come funziona l'impianto che potrebbe aiutare Roma

"Questo non è un impianto di smaltimento dei rifiuti, ma di produzione. Un impianto industriale che nulla ha a che fare con i ‘monnezzari". Roberto Loreti, direttore tecnico della Sorain Cecchini Ambiente, società che gestisce l’aspetto tecnologico degli impianti del gruppo, tra cui quello di Guidonia Montecelio, tiene a ribadire questo concetto.

E’ lui ad accompagnarci in tutte le fasi di trattamento: dallo sversamento in vasca, al trituratore, per poi passare al vaglio di separazione dei rifiuti tra la frazione secca e quella umida. “La prima è destinata alla produzione di Css, il combustibile per i termovalorizzatori - spiega Loreti -, la seconda va nelle vasche di stabilizzazione per la produzione di Fos. Resta solo un marginale residuo di lavorazione destinato in discarica”. Che non è certo quella che sorge ai confini della parco archeologico dell’Inviolata: "E’ chiusa da anni e l’unico collegamento tra la discarica e il Tmb è il recupero del biogas che, attraverso un impianto, produciamo energia elettrica per alimentare l’impianto - spiega Giovanni Bernardini, amministratore unico Ambiente Guidonia Srl.

Il Tmb di Guidonia è autorizzato e funzionante. A deciderlo è una determina dirigenziale della Regione Lazio dello scorso marzo, firmata dopo l’assoluzione dello scorso giugno dalle accuse di aver violato il vincolo paesaggistico del Parco archeologico dell’Inviolata. Dissequestrato, e ora pronto a mettersi a servizio non solo dei comuni del Tiburtino, ma anche per la città di Roma. L'ex sindaca Virginia Raggi, nel corso di un confronto con i cittadini, aveva disegnato l'ipotesi di inviare i rifiuti di Roma al tmb di Guidonia.

Ma non va contro il Piano rifiuti regionale che intima la Capitale ad essere autosufficiente? “Roma non lo è, come non lo è la Regione vista la mancanza di impianti - sottolinea Bernardini -. Siamo autorizzati a trattare 190 mila tonnellate all’anno, con la predisposizione tecnologica, già autorizzata, a convertire parte della produzione per il recupero dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e la produz

Per raggiunge l’impianto del “patron”, Manlio Cerroni, bisogna passare da via dell’Inviolata, recentemente al centro di un braccio di ferro con il sindaco della Città dell’Aria, Michel Barbet , che la chiuse per la presenza dei rifiuti abbandonati. “Ci fece una diffida ad intervenire per ripristinare la strada - continua Bernardini -. Ora che anche questa è caduta (per la pronuncia del Tar, ndr), potrà essere bonificata”.