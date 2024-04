VIDEO | Al via la demolizione dell’ex centro Alitalia: al suo posto anche 320 abitazioni destinate all'housing sociale

Al via l’abbattimento dell’ex centro direzionale Alitalia di Muratella, nel territorio del municipio XI di Roma. Il primo colpo di benna è stato dato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, alla presenza del sindaco, Roberto Gualtieri, l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia e il presidente del municipio XI, Gianluca Lanzi. Con loro i rappresentanti di Cpi, proprietaria dell’area. Una data che in molti si segneranno in agenda, soprattutto gli abitanti della zona, costretti a convivere con il degrado provocato da un’area abbandonata tanto ampia.

“Al suo posto un nuovo quartiere - dice il Sindaco Gualtieri -, con un progetto di rigenerazione urbana di qualità che prevede servizi al cittadino, verde pubblico e anche una quota di alloggi destinati all’housing sociale, ovvero per quella fascia di popolazione che non ha i requisiti per accedere ad un alloggio Erp, ma neanche le possibilità economiche per rivolgersi al mercato privato”. Le operazioni di abbattimento dureranno circa 18 mesi. Oltre alla demolizione degli edifici B-C-D-E dell’ex centro direzionale, l’investimento della proprietà, del valore di circa 300 milioni di euro complessivi, prevede la realizzazione di: circa 1.300 unità abitative, di cui 320 destinate alla locazione a canone calmierato per l’edilizia sociale, un plesso scolastico (primaria e secondaria) con auditorium, un supermercato e attività commerciali di vicinato, un sistema della mobilità che incentivi l’uso dei mezzi pubblici e la condivisione dei mezzi di trasporto (bikesharing, car-pooling e car-sharing).

Prevista, inoltre, la valorizzazione ambientale dei luoghi, con la creazione di nuove aree verdi, percorsi pedonali e ciclabili, in stretta connessione con la Riserva Naturale Regionale Tenuta dei Massimi. In particolare, il progetto può essere suddiviso in due parti: il comparto edilizio, dove è prevista la realizzazione degli edifici residenziali e commerciali e delle opere pubbliche di urbanizzazione secondaria, le aree pubbliche da riqualificare che comprendono aree a verde, infrastrutture stradali e parcheggi. Il comparto edilizio si articolerà attorno a una piazza pedonale, sarà attraversato da un percorso ciclo-pedonale centrale che si snoda lungo la zona a servizi, servirà le unità di edilizia residenziale libera e sociale e raggiungerà la piazza che ospita negozi di vicinato, pubblici esercizi e spazi ludico-sportivi. “Una giornata importante quale di oggi - ricorda l’Assessore Veloccia - perchè è un intervento atteso da tempo”.