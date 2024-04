VIDEO | Benvenuti nella case del Comune di Roma dove si vive tra infiltrazioni d'acqua e muffa

Soffitto completamente divorato dalla muffa, con l’acqua che in alcuni momenti cade come fossa pioggia dentro la vasca da bagno. Infiltrazioni che raggiungono anche il soffitto della camera proprio sopra il letto, con l’umidità che si espande sulle pareti. Proprio lì dove Mary, inquilina di un alloggio Erp a Ponte di Nona Vechia insieme a due figli, custodisce le bombole di ossigeno indispensabili per la sua situazione di salute.

Benvenuti nelle case del Comune di Roma. In una delle periferie più abbandonate e dimenticate della Capitale, nel territorio del VI municipio. Alloggi di edilizia popolare che in soli 25 anni dalla loro realizzazione cadono ormai a pezzi: “Non sono mai venuti a fare manutenzione in tutti questi anni ed ecco la situazione - racconta Susanna, vicina di casa di Mary, a cui sta arrivando la medesima infiltrazione d’acqua nella sua casa -. E’ un anno che stiamo così, malgrado le segnalazioni inviate al Comune. Nell’ultimo mese i vigili del fuoco sono venuti qui due volte, il nostro timore è che venga giù il muro”. “Il Comune deve iniziare a farsi vedere da queste parti perchè la gente è arrabbiata - dice Pasquale Nappo, sindacalista di Asia Usb -. Il degrado è evidente, e andrà sempre peggio”.