VIDEO | Maiali allo stato brado, bombole a gas ed eternit nei dintorni di una scuola

Passeggiando nella stradina chiusa che costeggia la scuola, una famiglia di maiali esce dai cespugli e passeggia fino all’insediamento che si è creato negli ultimi due anni. Giocano tra loro mentre un cane, a catena, abbaia senza sosta. Insieme a loro, oche e galline.

Una “fattoria” didattica” per i tanti bambini che frequentano i plessi della scuola Romero-Ciriello, che fanno parte dell’istituto comprensivo “Emma Castelnuovo”, e che sorge tra i quartieri di Colle degli Abeti e Ponte di Nona vecchia, estrema periferia est di Roma. Ma così non è. “Abbiamo fatto esposti e segnalazioni alle autorità, compresa la scuola, ma nessuno interviene - dice Federica, una delle mamme di questo istituto -. Oltre agli animali allo stato brado ci sono discariche abusive, bombole a gas e fornelletti che si possono vedere dalla mensa della scuola e per noi è inaccettabile. Già lo scorso luglio ci fu un incendio e abbiamo paura”.

Tutto emerge in una delle tante strade del quadrante mai ultimate. Che, come spesso accade, diventano terra di nessuno. E a poco servono i jersey in cemento posti lì proprio per evitare accesso e sversamento di rifiuti. Qui, anche eternit mai bonificato. “Vogliamo risposte - continua Federica -, queste persone vanno in primis aiutate a trovare una situazione più dignitosa di questa in cui vivere, ma anche i nostri figli hanno il diritto di vivere in un ambiente sano senza pericoli”. E senza dover crescere tra un degrado simile.