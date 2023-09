VIDEO | S.O.S. Palmiro Togliatti: tra risse armati di bottiglia, droga e prostituzione

RomaToday ha fatto un giro su una delle vie principali della città, ad altezza Quarticciolo, per vedere da vicino una situazione che sembra ormai fuori controllo

Cumuli di rifiuti ovunque, tra cui centinaia di bottiglie di vetro. Vestiti e materassi abbandonati e i resti di un bivacco che, a detta di chi vive qui, è h24 e sette giorni su sette. Accanto ad una della piazze di spaccio più note della città.

Siamo al Quarticicolo, quartiere che sorge all’incrocio tra via Prenestina e viale Palmiro Togliatti dove pochi giorni fa, grazie al video di un abitante del quartiere, si è potuto vedere quello che chi vive qui subisce quasi quotidianamente: assistere ad una mega rissa con lancio di bottiglie in pieno giorno.

“Qui non dormiamo più, sono ormai quattro anni a questa parte e la situazione è sempre peggio, soprattutto da quando hanno aperto due alimentari che vendono alcolici fino a notte - racconta a RomaToday un abitante -. Un gruppo di residenti ha ottenuto la rimozione di una pensilina dell’Atac perché di notte li dentro succedeva di tutto. Non si può andare avanti così, la gente ormai ha paura ad uscire o a rientrare a casa la sera per i furti e gli scippi che sono ormai all’ordine del giorno”.

Un degrado che è figlio, probabilmente, anche della densa attività di spaccio nella zona. Ma anche della prostituzione che si estende fino agli archi all’incrocio con via dei Pioppi. In tutto questo tratto della Togliatti è una distesa di bottiglie di vetro e rifiuti su tutta la pista ciclabile nella parte centrale della carreggiata.

“Non puliscono mai e si accumulano giorno dopo giorno - spiega un altro abitante della zona -. La prostituzione è ormai fuori controllo, una mattina una persona particolarmente alterata dall’alcool ha iniziato a lanciare bottiglie sui passanti. E’ dovuta intervenire la polizia. Si può vivere in questo modo?".

A rilanciare l’allarme sicurezza legato a questa zona della Capitale, la presidente dell’assemblea capitolina, Svetlana Celli, rilanciando il video della rissa: “Le famiglie chiedono solo di poter vivere il loro quartiere in tranquillità - dice Celli attraverso una nota -. Personalmente ho inviato oggi una lettera al Prefetto di Roma segnalando l’ultimo episodio e chiedendo di adottare provvedimenti urgenti. Tocca innanzitutto al Governo di Giorgia Meloni e al ministro all’Interno Piantedosi dare una risposta decisa e determinata alla questione sicurezza che è sentita in particolar modo nelle aree periferiche della nostra città”.