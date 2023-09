VIDEO | Disagio sociale e aumento di alloggi di fortuna: la disperazione al centro di Roma

Riparo di fortuna per i senza dimora, piazze di spaccio e mete del bivacco per gli avventori della notte. Il centro di Roma sprofonda in una situazione allarmante, tra disagio sociale e degrado. Tale che la presidente del I municipio di Roma, Lorenza Bonaccorsi, ha scritto una lettera indirizzata al primo cittadino, Roberto Gualtieri, e all’assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, in cui rimette parte delle deleghe perché “il Municipio da solo non ce la fa”.

RomaToday è andata quindi a vedere la situazione di viale Pretoriano, dove la tendopoli di migranti si riforma pochi giorno dopo ogni sgombero. Poi all’Esquilino nel giardino di piazza Pepe, intitolato alla memoria di Willy Monteiro, ma ridotto ad una discarica a cielo aperto, meta di chi non ha altra alternativa alla strada per vivere.

Fino ai giardini di piazza Re Di Roma, nel quartiere di San Giovanni del VII municipio, dove i resti dei bivacchi sono sotto gli occhi di tutti: bottiglie di vetro ovunque, rifiuti, panchine rotte. Senza dimenticare un enorme giaciglio di fortuna di un senza tetto, ormai conosciuto da tutti: “Qui dorme un signore - spiega un’abitante -, ma fa anche tenerezza, di queste situazioni dovrebbe occuparsi lo Stato”.

“Hanno tolto i bidoni dei rifiuti diverso tempo fa ed ecco la situazione - riferisce un dog sitter che per lavoro frequenta la piazza tutti i giorni -. Tempo fa c’era anche la prostituzione minorile qui, era evidente. Insomma una situazione non bella”.