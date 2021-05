VIDEO | Parla Jean Pierre, il ragazzo aggredito a Valle Aurelia per un bacio: "Ecco perchè serve il ddl Zan"

Incontriamo Jean Pierre Moreno in piazza del Popolo in occasione della manifestazione organizzata per chiedere l'approvazione del Ddl Zan

"Quando sono stato aggredito con il mio ragazzo a Valle Aurelia ci siamo accorti che facendo denuncia era difficile inquadrare il movente d'odio, e questo è inaccettabile". Jean Pierre Moreno è il giovane ragazzo omosessuale aggredito lo scorso marzo alla stazione solo perché si stava scambiando un bacio con il suo ragazzo.

Un fatto che fece scalpore soprattutto per la violenza con cui l'aggressore si è avventato contro i due giovani. Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 maggio, incontriamo Jean Pierre in piazza del Popolo, qui in occasione della manifestazione con la quale oltre cento associazioni chiedono l'approvazione del Ddl Zan in Senato. "Serve un'aggravante per questi crimini d'odio - conclude Jean Pierre -, che colpisce un'intera comunità".